فرح أولادك في إجازة العيد.. تعرف على قرض السفر من بنك CIB

تقدم البنوك للعملاء أنواعا عديدة من القروض، حيث يلجأ المواطنون إلى أخذ القروض لتلبية احتياجاتهم المالية المتزايدة، وبالتزامن مع اقتراب موعد إجازة عيد الفطر يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة للسفر والاستمتاع بإجازة العيد، ويتيح البنك التجاري الدولي قرض السفر بإجراءات ميسرة وبسيطة.

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل قرض السفر في البنك التجاري الدولي CIB، وفقا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنك:

قرض السفر في البنك التجاري الدولي CIB

يطرح البنك التجاري الدولي CIB، قرض السفر بفائدة تصل إلى 20.75% متناقصة، ويتيح هذا القرض بضمان تحويل المرتب، وتصل مدة سداد القرض إلى نحو 5 سنوات، وتبلغ قيمة القرض نحو 350 ألف جنيه.

شروط الحصول على قرض السفر في البنك التجاري الدولي CIB

ويشترط البنك للحصول على القرض أن يكون الحد الأدنى لدخل المقترض 3000 جنيه، وألا يقل سن العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة، ومن المزايا التي يتيحها القرض الحصول على خصم 50% على المصاريف الإدارية، فضلا عن الحصول على وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة التمويل.