بنك CIB يعلن حدود السحب والإنفاق الدولية للبطاقات الائتمانية

أعلن البنك التجاري الدولي CIB مصر، حدود الإنفاق الدولية للبطاقات الائتمانية خارج مصر، ويعتمد حد الإنفاق الدولي للبطاقة الائتمانية على القطاع التابع له العميل، وليس على نوع البطاقة الائتمانية.

الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر

وأوضح البنك التجاري الدولي CIB مصر، أن حدود الإنفاق الدولية للبطاقات الائتمانية خارج مصر، تتراوح ما بين 3500 - 10000 جنيه، بحسب نوع القطاع، وفقًا لموقع البنك التجاري الدولي.

الحد الشهري للشراء خارج مصر

وأشار البنك التجاري الدولي CIB مصر، إلى أنه فيما يخص الحد الشهري للشراء الدولي من خارج مصر يتراوح ما بين 75000 - 175000 جنيه، وفقًا لموقع البنك التجاري الدولي.

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر

وأشار البنك التجاري الدولي CIB مصر، إلى أنه فيما يخص الحد الشهري للشراء الدولي من داخل مصر يبلغ 50000 جنيه.