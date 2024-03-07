بنك «CIB» يفتح حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر

أعلن البنك التجاري الدولي «CIB» فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية الدولية.

وفي رسالة نصية وصلت لكل عملاء البنك، أكد «CIB» أنه حاليًا جرى فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر.

وكان البنك المركزي المصري وجه أمس، بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن أمس، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب إضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.