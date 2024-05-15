بنك CIB يعلن عن تعطيل بعض الخدمات يومي الجمعة والسبت

كشف البنك التجاري الدولي CIB خلال رسائل نصية للعملاء عن تعطيل بعض خدمات البنك التجاري الدولي يوم الجمعة الموافق 17 مايو2024 والسبت 18 مايو 2024 المقبلين.

وذكر البنك التجاري الدولي CIB لعملائه نصًا: «عزيزي العميل، برجاء العلم أن بعض خدمات البنك التجاري الدولي ستكون غير متاحة مؤقتًا يوم الجمعة 17 مايو 2024 من الساعة 2 صباحًا حتى 8 صباحًا، ويوم السبت 18 مايو 2024 من 2 صباحًا حتى 8 صباحًا».

بنك CIB يعلن عن بعض الخدمات غير المتاحة في هذا اليوم

وأضاف البنك عبر الرسائل النصية على الهواتف المحمولة أن السبب في ذلك أنه سيتم تحديث أنظمة البنك.

ونرصد في السطور التالية الخدمات غير المتوفرة في هذه الفترة بحسب ما ذكر البنك التجاري الدولي.

خدمات غير متوافرة الجمعة والسبت

- بطاقات CIB.

- ماكينات الصراف الآلي.

- نقاط البيع.

- شبكة الدفع الفوري IPN.

- الخدمة المصرفية عبر الإنترنت والتطبيق البنكي.

- خدمات بيزنيس أونلاين.

- بوابة التنزيل للشركات.

- بعض خدمات المحفظة الذكية «إيداع وسحب نقدي وتحميل المحفظة من خلال البطاقات المصرفية».

- التقديم إلكترونيًا للحصول على بطاقة الائتمان أو القرض من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

بالإضافة إلى ذلك سيعمل مركز خدمة العملاء والخدمات المصرفية عبر الهاتف بقدرة جزئية خلال هذه الفترة.