زحام على الحدائق العامة بالدقهلية.. فسحة بأقل التكاليف في العيد

شهدت مختلف الحدائق العامة في المراكز داخل محافظة الدقهلية إقبالا كثيفا وزحاما من قبل المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ تُعتبر من أرخص الفسح المقدمة للمواطنين، فيبلغ سعر التذكرة الخاصة بالدخول 5 جنيهات وتصل تذكرة الألعاب إلى 3 جنيهات.

إقبال على الحدائق العامة بالدقهلية

وأوضح صبحي عبدالعزيز، مدير حديقة الأسرة، لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز حديقة الأسرة من أجل استقبال المواطنين في مركز السنبلاوين بالدقهلية على مدار أيام العيد: «حاولنا نكون مستعدين لاستقبال المواطنين من الساعات الأولى في العيد».

مواعيد عمل الحدائق العامة في الدقهلية

وأشار عبدالعزيز إلى أن الحديقة تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من الساعات الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الـ10 مساء، إذ يقصد المواطنون الحديقة للاستمتاع والتنزه والتمتع في عيد الأضحى بالجو المميز.

ويوجد عدد كبير من الحدائق العامة التي تستقبل المواطنين في العيد من أهمها حديقة شجرة الدر، إذ تتميز بوجود أماكن كثيرة للاستمتاع ووجود جولات نيلية وممتعة وفسحة في المراكب النيلية وجلسة مميزة على الكورنيش، وغيرها من الأماكن مثل الممشى السياحي والممشى الجديد في مدينة المنصورة.