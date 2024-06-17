سعر الكتكوت الأبيض اليوم في المحافظات خلال عيد الأضحى

تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في محافظات مصر، إذ انخفضت الأسعار بالتزامن مع توافر لحوم الأضاحي في المنازل واتجاه الجميع لتناول اللحم احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، الأمر الذي تسبب في تراجع أسعار الدواجن والكتاكيت، وكذلك الأسماك، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وأوضح مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إنّ سعر الكتكوت الأبيض اليوم يختلف حسب الحجم والعمر، ويتحدد بصورة يومية وفقًا لبورصة الدواجن اليوم في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنّ سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين جاء كالآتي:

- سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح بين 27 وحتى 36 جنيها.

- سعر الكتكوت الأبيض اليوم وزن أكثر من 42 جرام يتراوح بين 27.5 و28.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

وفيما يخص أسعار الكتاكيت اليوم في مصر لمختلف الأنواع، فقد جاءت كالآتي:

- سعر الكتكوت الفيومي اليوم في مصر يتراوح بين 18 وحتى 18.75 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي الهجين اليوم في مصر يتراوح بين 8.25 وحتى 9 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي تسمين اليوم في مصر يتراوح بين 20.50 وحتى 21.25 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور اليوم في مصر يتراوح بين 16 وحتى 16.75 جنيه.

- سعر كتكوت الجيل الثاني في مصر يتراوح بين 16.5 وحتى 17.5 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم في مصر يتراوح بين 7 وحتى 8.50 جنيه للكتكوت الحر.

- سعر الكتكوت البلدي المشعر اليوم في مصر يتراوح بين 7.75 وحتى 8.50 جنيه.

- سعر كتكوت جميزة اليوم في مصر يتراوح بين 18 وحتى 18.75 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم في مصر

وفيما يخص أسعار كتاكيت البط اليوم في مصر فقد جاءت كالآتي:

- سعر كتكوت بط مولار يتراوح بين 28 وحتى 28.75 جنيه.

- سعر كتكوت بط تسمين وفرنساوي وشريفان وألماني يتراوح بين 19.5 وحتى 20.25 جنيه.

- سعر كتكوت بط فرنساوي بكيني أبيض أو ألوان يتراوح بين 11.5 وحتى 12.25 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

واستقرت أسعار الدواجن اليوم في مصر، بحسب بورصة الدواجن، إذ تراوح سعر الكيلو بين 88 وحتى 89 جنيها داخل المزارع، بينما بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك نحو 94 وحتى 98 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، كما تراوح سعر الفراخ الساسو للمستهلك بين 102 وحتى 108 جنيهات للكيلو.