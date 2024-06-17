عرض برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «مخاوف من تداعيات صعود تيار اليمين إلى مناصب الاتحاد الأوروبي».

ترقب شديد يسيطر على العالم أجمع مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية في بروكسل، للتركيز على ترشيح شاغلي المناصب العليا في الاتحاد، بعد أسبوع من الانتخابات الأوروبية، التي حقق من خلالها التيار اليميني صعودا ملحوظا.

رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية، ثلاثة مناصب يسعى قادة الاتحاد لحسمها، وفقا لإجراءات ترشيح منصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي، إلا أن إعادة فرص اختيار أورسلا فون دون لاين، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية تبدو محسومة.

وفي ظل خوف ملحوظ من صعود تيار اليمين في أوروبا، أطلق المستشار الألماني أولاف شولتز تحذيرا لأورسلا لتعاونها أو تحالفها مع أحزاب اليمين إذا تم إعادة اختيارها لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.