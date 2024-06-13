سيناريوهات تُطيح بترامب من طريق بايدن في الانتخابات الأمريكية

على الرغم من إظهار استطلاعات الرأي الأخيرة، عدم تأثر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بإدانته في قضية أموال الصمت التي دفعها لممثلة أفلام إباحية، وتقدمه في عدد كبير من الولايات على منافسه في الانتخابات الأمريكية القادمة، الرئيس جو بايدن، بات المحللين والمراقبين السياسين يرون أن ترامب لن يتعثر في طريق عودته إلى البيت الأبيض سوى بعامل قانوني أو تخلي الحزب الجمهوري عنه.

تبعات الحكم على ترامب بالسجن

وفي حديث مع «الوطن» أوضح الخبير في الشأن الأمريكي محمد العالم، أن الحادي عشر من يوليو المقبل، والذي حددته المحكمة للبت في حكمها بشأن قضية أموال الصمت التي أدين فيها ترامب بـ34 تهمة جنائية سيكون الفصل في مصير «ترامب» الانتخابي، لا سيما وأنه يوجد هناك احتمال قائم لمواجهته حكما بالسجن.

وقال «العالم» إنه في حال الحكم على «ترامب» بالسجن مازال يمكنه الترشح للانتخابات، ولكن العقبة الأكبر هي أن بعض الولايات الأمريكية لا تسمح بوجود «مدان مرشحاً»، والبعض الآخر يسمح بذلك.

وأوضح الخبير في الشأن الأمريكي أن «ترامب» بالتأكيد سيستأنف على الأحكام الصادرة ضده، ومن الممكن إنه سيتم الفصل فيها لما بعد العام الحالي، وطالما كان مستأنف على أحكام السجن ستتيح جميع الولايات له الترشح والتصويت له دستورياً.

وفي حال كان الحكم الصادر نهائي ستنقسم الولايات الأمريكية بين ولايات تسمح بإجراء وضعه على لائحة الانتخابات وولايات أخرى تمنعه، وإن حصل ذلك فتذهب حمله ترمب إلى المحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا من أجل فرض وجود ترمب في صناديق الاقتراع، وقد ينتج عن ذلك خريطة انتخابية منقسمة لا تسمح لترامب بأن يحصل على أكثرية بسبب القرارات المترتبة على الحكم القضائي الصادر بحقه.

تخلي الحزب الجمهوري عن ترشيح ترامب

والسيناريو الأخطر الذي قد يواجه ترامب، هو تخلي الحزب الجمهوري عن ترامب، وعلق العالم على ذلك قائلاً، إنه من الصعب أن يقدم الحزب الجمهوري على ذلك لعدة أسباب، منها امتلاك ترامب قاعدة شعبية وجماهيرية عريضة داخل الحزب، وعدم وجود بديل في الحزب يخلفه في الانتخابات أو يمكنه منافسة جو بايدن.