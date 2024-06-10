صراع محتدم بين حزبي العمال والمحافظين قبل الانتخابات العامة البريطانية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استطلاعات الرأي ترجح فوز العمال.. صراع محتدم بين حزبي العمال والمحافظين قبل الانتخابات العامة».

قال التقرير: «أسابيع قليلة وتنطلق الانتخابات العامة المبكرة في بريطانيا، فبعد حل البرلمان في 30 مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو المقبل، وسط توقعات بعودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما من حكم المحافظين».

تقدم هائل لرئيس حزب العمال

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تقدما هائلا لرئيس حزب العمال، مع حصول الحزب على نحو 45%، بينما يتأرجح التأييد لحزب المحافظين حول 20%، ما ينذر باشتعال السباق الانتخابي بين الحزبين.

وتابع: «ستكون 3 قضايا عاملا مؤثرا في الانتخابات البريطانية المقبلة، لعل أهمها حالة الاقتصاد؛ إذ عانى الاقتصاد البريطاني من صدمات متتالية ودخل في حالة ركود نهاية العام الماضي، للمرة الأولى منذ أزمة كورونا، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي وهناك قضية مهمة هي ملف الهجرة، خاصة أن المملكة المتحدة سجلت عام 2022، رقما قياسيا للهجرة بلغ 606 آلاف شخص، واتخذت الحكومة قرارا بتقليل أعداد المهاجرين، انتهى باتفاق على نقل المهاجرين إلى رواندا».