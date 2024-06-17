مفاجأة.. وثيقة تؤكد معرفة جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجوم 7 أكتوبر

كشفت تحقيق الوحدة 8200 الاستخباراتية الإسرائيلية والمتخصصة بالتجسس الإلكتروني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان لديه معلومات مسبقة حول خطط الفصائل الفلسطينية لهجوم 7 أكتوبر والذي كبَّد الاحتلال خسائر فادحة وأدى إلى اندلاع الحرب، للكنه كان يعتقد أنها مجرد غارة، وليس هجوما كبيرا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، وثيقة تشير إلى أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي كانت على علم بأن الفصائل الفلسطينية لديها خطة لاحتجاز أعداد من الإسرائيليين.

التدريب على مداهمة المواقع العسكرية والمستوطنات

وجاء في الوثيقة أيضًا، أن الفصائل الفلسطينية تدربت على مداهمة المواقع العسكرية والمستوطنات، إلى جانب احتجاز جنود جيش الاحتلال، كما تدربوا على حراسة المحتجزين.

ورغم المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضًا ورود معلومات تشير إلى أن الفصائل الفلسطينية تستعد لاحتجاز من 200 إلى 250 شخصًا، إلا أن الهجوم وقع بالفعل، وأن المعلومات الاستخباراتية، تم تجاهل بعضها.

نتنياهو: لم أتلقَ تحذيرات

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق من شهر مايو الماضي، إنه لم يتلقَ أي تحذيرات من الاستخبارات العسكرية حول نية الفصائل الفلسطينية لشن هجوم في7 أكتوبر، وفقًا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».