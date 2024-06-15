طبيب: ضربة الشمس حالة طارئة.. «تسبب فقدان وعي وارتفاع درجة الحرارة»

قال الدكتور بسام الجوهري، أخصائي طب الأطفال، إن تعرض الطفل لأشعة الشمس بشكل مباشر يسبب ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ثم الإصابة بالصداع وبعدها الدوخة، حتى مرحلة فقدان الوعي، مشيرا إلى أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند إصابة طفل لضربة شمس، على رأسها نقل الطفل إلى مكان بعيدا على أشعة الشمس «الظل»، شم وضع المياه الفاترة أو الباردة على جسم الطفل بهدف إعادة درجة حرارة الجسم للدرجة الطبيعية.

أهمية السوائل الباردة في الموجات الحارة

وأضاف «الجوهري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «dmc»، أن أغلب الأطفال يستردون وعيهم عند اتباع الخطوات سالفة الذكر، ويجب بعدها مدهم بالسوائل البادرة حتى يحدث ترطيب للجسم.

ضربات الشمس حالة طارئة

وتابع: «ضربات الشمس حالة طارئة ولا تسبب تعب أو إجهاد للشخص لفترات طويلة، ويكون سببها تعرض الطفل لأشعة الشمس بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن ضربة الشمس قد تسبب الجفاف للأطفال والتهاب الجلد.