استقبال حافل لأبطال «ولاد رزق 3» في العرض الخاص بالرياض

انطلق العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق.. القاضية» في الرياض، منذ قليل، بحضور أبطال وصناع الفيلم، وعدد كبير من الجمهور السعودي، الذي حرص على الاحتفاء بالنجم أحمد عز بشكل خاص.

وأقيم مؤتمر صحفي لصناع الفيلم، داخل ساحة البوليفارد بالرياض، حيث تحدثوا عن تفاصيل التجربة وكواليسها، لا سيما أن جزء من أحداث الفيلم، جرى تصويره في الرياض.

الجمهور يلتقط الصور التذكارية مع أبطال ولاد رزق

وسمح المنظمون للعرض الخاص، بحضور الجمهور السعودي الذي حرص على مناداة أبطال الفيلم بشخصياتهم الدرامية التي ظهروا فيها خلال الأحداث، وهو ما قوبل بتفاعل كبير من أحمد عز وعمرو يوسف على وجه التحديد.

وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور، أبرزهم عمرو دياب، نيللي كريم، يوسف الشريف، ليلى علوي، إلهام شاهين، أحمد فهمي، رزان مغربي، كاملة أبو ذكري، وغيرهم.