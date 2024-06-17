إيرادات فيلم ولاد رزق على مدار 3 أجزاء.. بطولة أحمد عز وعمرو يوسف

حقق فيلم ولاد رزق 3، قبل انتهاء الأسبوع الأول من عرضه، ما يزيد عن 35 مليون جنيه، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما بموسم أفلام عيد الأضحى 2024 التي ينافس بها أفلام اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وانطلق عرض الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، يوم الثلاثاء الماضي، وحظى بإشادات موسعة سواء على مستوى الجماهير أو النقاد، وشهد هذا الجزء ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم النجم كريم عبدالعزيز، كما شهد غياب آخرين مثل أحمد الفيشاوي وأحمد داود.

سلسلة فيلم ولاد رزق

ومنذ انطلاق سلسلة أجزاء فيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز، حقق نجاحًا كبيرًا في سوق الإيرادات مع اختلاف الزمن وتغير سعر تذكرة السينما، حيث حقق الجزء الأول من الفيلم عام 2015 نحو 23 مليون جنيه، وجاءت إيرادات الجزء الثاني عودة أسود الأرض عام 2019 ما يزيد عن 100 مليون جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق

يقود بطولة فيلم ولاد رزق على مدار 3 أجزاء كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، ومن نجوم الجزء الثالث آسر ياسين، سيد رجب، محمد لطفي، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.