هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟، إذ ترغب بعض الزوجات في ذلك الأمر دون معرفة حكمه أو مدى جوازه.

هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟، إنه أمر جائز ولا مانع فيه.

حكم مشاركة الزوجة في ثمن الأضحية

وأضاف الشيخ أحمد وسام، في إجابته على هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على «يوتيوب»، أن الزوجة في هذه الحالة لها مثل الثواب، كما أن الزوجين يحصلان على الثواب معا من غير أن ينتقص من أجر أحدهما شيء.