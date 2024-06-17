ما حكم نحر الأضحية في ثاني أو ثالث أيام العيد؟.. اعرف أفضل الأوقات

تلقت دار الإفتاء سؤالا من أحد المتابعين عن حكم نحر الأضحية في ثاني أو ثالث أيام العيد؟، وأجابت عبر فيديو نشرته على «يوتيوب» بأنه لا مانع من أن يقوم المسلمي بذبح أضحيته في أيام التشريق الثلاث.

نحر الاضحية في أيام التشريق

وخلال توضيح حكم نحر الأضحية في ثاني أو ثالث أيام العيد، أشارت دار الإفتاء إلى أن أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد.

وأوضحت في فتواها أن ذبح الأضحية في هذه الأيام يستمر لمَن لم يذبح في يوم النحر، وينتهي وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.