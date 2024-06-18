السيطرة على حريق محدود في مخيم حجاج مصريين بمنى دون إصابات

نشب منذ قليل حريق في المخيم رقم 211 بمشعر منى، الذي يقطنه حجاج السياحة من الطبقة الاقتصادية المتوسطة، فيما نجحت قوات الإطفاء السعودية في السيطرة على الحريق الذي اشتعل في المطبخ الرئيسي للمخيم.

وأكدت لجان بعثة الحج السياحي المتواجدة بالمخيم رقم 211 بمشعر منى، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين الحجاج المصريين، مشيرة إلى أن الحريق كان محدودًا للغاية، وتمت السيطرة عليه من قبل بعض الحجاج ورجال الإطفاء السعوديين.

بدء الحجاج في التجهيز لأداء آخر مناسك الحج

وأضافت أنه بمجرد نشوب الحريق في مطبخ المخيم 211، تم إخراج الحجاج المصريين عبر مخارج الطوارئ الموجودة في المخيم، مشيرة إلى أن الأمور عادت لطبيعتها وبدأ الحجاج في التجهيز لأداء آخر مناسك الحج، وهو رمي جمرات العقبة الصغرى والوسطى والكبرى في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق.