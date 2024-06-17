بعثة الحج السياحي: ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج السياحة إلى 8 حالات

قالت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، إن هناك 6 من حجاج السياحة توفوا أثناء تواجدهم بالمشاعر المقدسة (منى وعرفات) ليرتفع بذلك عدد الوفيات بين حجاج السياحة خلال موسم الحج لعام 1445 هجريا إلى 8 وفيات حتى الآن.

إبلاغ ذوي المتوفين بمصر

وأضافت لـ«الوطن»، أن الإجراءات المتبعة في حالات الوفاة هو إبلاغ ذوي المتوفين بمصر وأخذ رأيهم في مسألة تحديد موعد الدفن سواء بدفنهم بالمملكة العربية السعودية أو بإعادة جثامينهم إلى مصر وفقا لرأي أهلهم.

وأشارت إلى أن لجان بعثة الحج السياحي المتواجدة مع الحجاج بالمخيمات تتلقي أي إخطارات من شركات السياحة في حال وجود مرضى أو مصابين بين الحجاج وتتواصل مع مكاتب الخدمات الميدانية بالمخيمات لتوفير الإسعاف والنقل إلى مستشفيات منى.

يشار إلى أن هناك بوليصة تأمين على جميع حجاج السياحة يتم حصول أهل المتوفي على التعويض بعد الانتهاء من إجراءات إعلام الوراثة.