4 مشاهد من العرض الخاص لـ«ولاد رزق 3» في الرياض.. الهضبة يُهنئ عز على فيلمه

أقيم العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» أمس الاثنين، في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، وصناع وأبطال الفيلم بالإضافة إلى عدد من نجوم الوسط الفني في مصر.

4 مشاهد من العرض الخاص لـ«ولاد رزق 3»

وترصد «الوطن» 4 مشاهد من احتفالية العرض الخاص التي أقيمت وسط حضور كبير من الجمهور السعودي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع نجومهم المفضلين.

أولى هذه المشاهد كان حرص الفنان عمرو دياب على مشاهدة الفيلم، وتهنئة بطله أحمد عز بعد انتهاء العرض الخاص، إذ احتضنه وأثنى على مستواه وأدائه في تجسيد شخصية رضا رزق.

وظهر الفنان يوسف الشريف رفقة نجليه في الرياض، أمس الاثنين، حيث كان من المدعوين لحضور العرض الخاص للفيلم.

واستجابت الفنانة آيتن عامر لرغبات جمهورها في التقاط الصور التذكارية معهم على «الريد كاربت»، ودخلت في وصلة من الهزار مع عدد من السيدات السعوديات، مؤكدة لهن أنها تعرف الكثير عن اللهجة السعودية.

وحرصت هيئة الترفيه على تزيين واجهات بوليفارد الرياض، بالملصقات الدعائية للفيلم وأبطاله، حيث أنعكس ذلك على جمال المكان.

أبرز حضور العرض الخاص للفيلم في الرياض

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد من النجوم والنجمات، أبرزهم نيللي كريم، إلهام شاهين، ليلى علوي، هالة صدقي، أكرم حسني، شيكو، المنتج أحمد بدوي، ماجد المصري، رزان مغربي، نيكول سعفان وآخرون.

أبطال فيلم ولاد رزق 3.. القاضية

فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي وكريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.