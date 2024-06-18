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عمرو دياب لـ«الوطن»: «ولاد رزق 3» فيلم عالمي

كتب:

خالد فرج
01:30 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
الصحفي خالد فرج وعمرو دياب

الصحفي خالد فرج وعمرو دياب

هنأ الفنان عمرو دياب فريق فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» بتصدره إيرادات أفلام عيد الأضحى، وذلك بعد حضوره العرض الخاص للفيلم في الرياض.

عمرو دياب يشيد بفيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»

وقال عمرو دياب في تصريح خاص لـ«الوطن» إن فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» عالمي، مضيفًا: «استمتعت بمشاهدة الفيلم في الرياض، وأهنئ صناعه وأبطاله على هذه التجربة الممتعة، وأتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتألق خلال الفترة المقبلة».

العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور صناع وأبطال الفيلم، وهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، المؤلف صلاح الجهيني، المخرج طارق العريان، والمنتج موسى عيسى.

كما حضر العرض الخاص عدد من النجوم، ومنهم نيللي كريم، ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، شيكو، أكرم حسني، أحمد فهمي وآخرون.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.