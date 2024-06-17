عمرو دياب مشيدا بـ«ولاد رزق 3»: الدمج بين المتحدة وهيئة الترفيه سيطور الفن

أشاد الفنان عمرو دياب، بفيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، الذي يُعرض حاليا بجميع السينمات في مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أن العمل يحمل رسائل كثيرة مهمة.

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية: «الدمج بين المتحدة وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سيساعد في تطوير صناعة الفن، وهذا ظهر في إنتاج فيلم ولاد رزق 3 القاضية»، متمنيا أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 القاضية، تدور أحداثه بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح.