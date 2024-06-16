حنان ترك تحتفل بعيد الأضحى مع الفنانة نورهان في أمريكا

استقبلت الفنانة المعتزلة حنان ترك، بمنزلها في الولايات المتحدة الأمريكية، الفنانة نورهان، وذلك حسبما أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء.

وأوضحت نورهان، أن محمد نجل حنان ترك هو من التقط الصورة لهما، مشيرة إلى أن هذا اللقاء بمثابة مفاجأة كبيرة لها في عيد الأضحى.

لقاء حنان ترك ونورهان

وأضافت: «أجمل مفاجأة في العيد كانت قلب حنان التي هي فعلًا فيضاً من الحنان، الصورة من أمام منزلها بعد ما استضافتني فيه، والتقط الصورة ابنها محمد».

وتابعت: «ربنا يباركلها فيه وفي أولادها القمرات كلهم ويرزقها الحب كله صبا صبا من كل من حولها ويجازيها كل الخير من واسع فضله على قلبها الأبيض».

نصائح حنان ترك

واختتمت نورهان: «كنت ولازلت معجبة من معجبينك، وأصبحت أشد إعجابًا بعد ما ساعتني رحابة قلبك، ومش هنسى نصائحك يا حنان حاضر».

وردت الفنانة المعتزلة حنان ترك على كلمات نورهان بقولها: «حبيبتي نورتيني وعيد مبارك عليكي وعلى كل أحبابك».