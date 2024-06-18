عاجل.. سمير عثمان يكشف سبب عدم احتساب ركلة جزاء زيزو هدفا

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن سبب عدم احتساب أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك والمصري ركلة جزاء زيزو هدفا في مباراة المصري البورسعيدي والذي انتهى بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وقال سمير عثمان في خلال تحليله للحالات التحكيمية بقناة أون تايم سبورتس: القانون في ركلة جزاء زيزو وبالتحديد من المجلس الدولي التشريعي في مثل هذه الحالات لابد من أن تسكن الكرة بكامل محيطها ولو موجود شعرة من الكرة على الخط لا تحتسب هدف ايضاً وهو ما حدث في ركلة جزاء زيزو الكرة لم تمر بكامل محيطها ولا يجب احتسابها هدف من حكم المباراة.