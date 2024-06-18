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عاجل.. خطأ قانوني كارثي في مباراة الزمالك والمصري.. خبير تحكيمي يوضح

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
03:04 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
الحكم أحمد الغندور

الحكم أحمد الغندور

 كشف الخبير التحكيمي توفيق السيد عضو لجنة المسابقات السابق عن خطأ قانوني كارثي في مباراة الزمالك والمصري في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وحيد. 

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة للوطن سبورت: خطأ في القانون وهو تداخل باهر المحمدي لاعب فريق المصري البورسعيدي في ركلة جزاء الزمالك كان لابد من تدخل حكم الفار من أجل رؤيه الحكم الكرة من خلال تقنية الفيديو وإعادة الكرة لأن القانون هنا يؤكد على إعادة الكرة من جديد. 

حالات تحكيمية جدلية في مباراة الزمالك والمصري

 وشهدت مباراة الزمالك والمصري حالات تحكيمية جدلية بداية من احتساب ركلة جزاء للزمالك ومن ثم تداخل باهر المحمدي وارتطام الكرة في العارضة ومن ثم مطالبة اللاعبين بالعودة لتقنية الفيديو من أجل التأكد بأنها تخطت خط المرمى بكامل حوزتها. 

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