موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

يخطف موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري، أنظار بعض الجماهير المصرية رغم الاهتمام الكبير في الوقت الحالي ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري

ويصطدم نادي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي في الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي يقام على استاد برج بالعرب بالإسكندرية.

وتترقب الجماهير موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري الممتاز على استاد الجيش ببرج العرب، خاصة أن الفريقين تقابلا منذ أيام في بطولة كأس مصر، وفاز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله سيد عبد الله نيمار.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والمصري حصريا على شبكة قنوات أون تايم سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة الدوري المصري وكأس مصر ومباريات المنتخب الوطني.

اللقاء الثاني بين الزمالك والمصري

ويعد لقاء الزمالك والمصري اليوم هو الثاني في أقل من عشرة ايام، بعد أن نجح الفريق الأبيض في الفوز على أبناء بورسعيد يوم السبت الماضي في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

قائمة الزمالك أمام المصري

وأعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه لمباراة المصري اليوم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – محمد طارق – عبد الله جمعة – حاتم سكر.

خط الوسط : عمرو السيسي – محمد حسام بيسو – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – محمد خضري – يوسف إبراهيم أوباما – سيف جعفر – سيد عبد الله نيمار – مصطفى شلبي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.