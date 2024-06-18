حدث ليلا.. العالم على حافة حرب نووية.. والكنيست الإسرائيلي يحذر من قنبلة موقوتة

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتبادل روسيا وحلف «الناتو» التهديدات باستخدام الأسلحة النووية، وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

تهديد نووي بين روسيا والناتو

تتصاعد حدة التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية، مع التصريحات العدائية والتهديدات النووية التي باتت سمة بارزة للصراع، بعدما هدد حلف «الناتو» بنشر مزيد من الأسلحة النووية، مما اعتبره «الكرملين» تصعيدًا خطيرًا، يثير المخاوف من حرب باردة جديدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلن الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبيرج، عن بدء محادثات داخل الحلف لبحث نشر المزيد من الأسلحة النووية، ذلك ردًا على التهديدات الروسية والصينية، معتبرًا أن إظهار ترسانة الحلف النووية للعالم سيُرسل رسالة قوية لخصومه.

وتتهم روسيا الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بدفع العالم إلى حافة مواجهة نووية، من خلال تقديم مليارات الدولارات من الأسلحة لأوكرانيا، والتي تستخدمها، حسب ادعاء روسيا، ضد أراضيها.

35% من جنود الاحتلال مصابين بصدمات نفسية

منذ بدء الحرب علي قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، عانى 8 آلاف و663 جنديًا من إصابات نفسية وجسدية، مما أدى إلى نقلهم إلى مراكز إعادة التأهيل، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن «الكنيست» الإسرائيلي كشف عن البيانات التي قدمتها وزارة الأمن للجنة التدقيق تشير إلى أن أطراف الجنود المصابين هي الأكثر تضررًا وتستحوذ على 42% من الإصابات، تليها الأمراض النفسية بنسبة 21%، مع ارتفاع الإصابات الداخلية بنسبة 9%، وإصابات العمود الفقري بنسبة 7%، فيما سجلت إصابات الأذنين 8% والعينين 2%.

وذكر «الكنيست» أن 35% من الجنود المصابين، الذين يتلقون العلاج في جناح إعادة التأهيل يعانون من صدمات نفسية.

وصف الوضع بـ«القنبلة الموقوتة»، مؤكدًا بذل المراكز الصحية النفسية ووزارة الأمن وقسم التأهيل قصارى جهدهم لمساعدة الجنود المصابين نفسيًا.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن القناة الـ«12» الإسرائيلية، أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 662 قتيلًا، منهم 312 قتيلًا سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وذكرت «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اشتباكات وقعت بين آلاف المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية.

اتحاد روسي وكوري يرعب أوروبا وأمريكا

ويُتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء في زيارة غير مسبوقة، ويُرجح أن تعقد في ختام هذه الزيارة اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين، الأمر الذي يُنظر إليه من قبل الغرب بقلق بالغ، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

ويشعر الأميركيون والأوروبيون بالقلق المتزايد من التقارب المتسارع بين موسكو وبينج يانج منذ أشهر، مُتهمين كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة لدعم هجماتها في أوكرانيا، مقابل مساعدة تكنولوجية ودبلوماسية وغذائية.