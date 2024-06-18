«الأرصاد» تحذر من رياح ساخنة ونشطة على جميع محافظات الجمهورية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح الشمالية الغربية والجنوبية في حالة الطقس اليوم ثالث أيام العيد، وهي رياح نشطة وساخنة أحيانًا خاصة على المناطق المفتوحة والصحراوية، وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية، مع استمرار حالة الطقس الشديد الحرارة.

كتل هوائية صحراوية ورياح ساخنة

وأشارت الأرصاد في تقرير لها، إلى أنَّ الرياح الساخنة النشطة ستكون تقريبًا على جميع أنحاء الجمهورية، عدا السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ووسط سيناء، إذ يسود طقس غائم جزئيًا خلال ساعات النهار، وتتفاوت سرعاتها من مكان لآخر، ولكنها غير مثيرة للرمال والأتربة، في حين أنّها تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في طقس اليوم.

سرعات الرياح في طقس ثالث أيام العيد

- سرعات الرياح اليوم ثالث أيام العيد على السواحل الشمالية الغربية، وجنوب وشمال الوجه البحري، والقاهرة ومدن القناة بين 30 إلى 32 كيلومترًا في الساعة.

- رياح على السواحل الشرقية وسط سيناء 29 كيلومترًا في الساعة.

- جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء32 إلى 33 كيلومترًا في الساعة.

- شمال ووسط وجنوب الصعيد بين 33 إلى 34 كيلومترًا في الساعة.