«السكة الحديد» تعلن زيادة منافذ بيع تذاكر عودة قطارات إجازة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة منافذ بيع تذاكر عودة قطارات إجازة عيد الأضحى المبارك في المحطات الرئيسية، بالتزامن مع توفير مجموعة كبيرة من القطارات الإضافية التي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، كالنوم والVIP والمكيف الإسباني، مشددة على الركاب بضرورة مراجعة جميع بيانات التذكرة قبل مغادرة الشباك، سواء التاريخ أو السعر أو رقم القطار أو العربة والمقعد.

حجز تذاكر القطارات

وأكدت «الهيئة» توفير أعداد كبيرة من التذاكر للحجز الإلكتروني، سواء من خلال موقعها الإلكتروني، أو الهاتف المحمول، أو حتى ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة بجميع المحافظات.

ونوهت إلى أن القطارات الإضافية تعمل حتى 21 يونيو الجاري، إذ يتم تشغيل قطار 2247 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - القاهرة» يوم 21 يونيو الجاري، ويقوم الساعة 09:45 مساءً من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 10:05 صباحًا، ويتم تشغيل قطار 2249 ثالثة تهوية ديناميكية «أسوان - القاهرة» في نفس اليوم، ويقوم الساعة 05:40 مساءً من محطة أسوان، ويصل القاهرة الساعة 07:10 صباحًا.

وأشارت إلى أنه سبق وتم تشغيل قطار 2041 تالجو «الأقصر - القاهرة» من محطة أسوان، وتم تعديل تركيب قطاري 1940/ 1941 بعدد «12 عربة ثانية مكيفة VIP»، وتشغيل قطار 1946 مكيف «القاهرة - أسوان» بتركيب «8 عربات ثانية مكيفة أسباني + 5 عربات ثانية مكيفة روسي».