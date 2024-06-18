طريقة عمل الكبدة الجملي.. «حضريها في البيت زي المحلات»

من أكثر الأكلات التي تحرص ربات المنزل على معرفة كيفية إعدادها خلال أيام عيد الأضحى، هي طريقة عمل الكبدة الجملي، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، الذي يكثر في إعداد اللحوم والكبدة بأكثر من طريقة، لذا نقدم طريقة عمل الكبدة الجملي، بحسب مجموعة من طهاة قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكبدة الجملى

على خُطى الشيف الشربيني المقادير:

زيت.

فلفل أسود وملح.

بصل وثوم.

خل.

ماء.

فلفل حار وشطة.

كزبرة وكمون وزعتر وبقدونس.

طريقة عمل الكبدة الجملي زي المحلات

ضعي في طاسة القليل من الزيت أو السمن على النار.

ضيفي البصل والثوم.

ضيفي الفلفل الحار وقلبيهم جيدًا.

ضعي شرائح الفلفل الأخضر حسب الرغبة.

رشي الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة.

ضيفي الزعتر وقلبيهم جيدًا حسب رغبة الأسرة.

ضعي الكبدة الجملي والبصل والخضروات في طبق التقديم مع القليل من الصوص.

زينيها بالبقدونس المفروم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكبدة الجملي بالبصل والطماطم

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

نصف كيلو كبدة مقطعة.

بصلة متوسطة الحجم.

طماطم كبيرة الحجم.

فلفل أحمر حلو.

ثلاثة ملاعق كبيرة زيت.

ملعقتين كبيرة من عصير الليمون والخل.

ملعقة صغيرة كمون وملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار عالية.

ضيفي شرائح البصل وقلبي لمدة دقيقتين.

ضيفي شرائح الكبدة وقطع الفلفل الأحمر الحلو والحار.

ضيفي البهارات وقلبي الخليط على النار.

ضيفي الخل والطماطم والملح للخليط.

استمري في التقليب من وقت لآخر حتى تجف.

ضيفي عصير الليمون للخليط وقلبي جيد.

ارفعيه من عن النار.

اسكبي خليط الكبدة في وعاء التقديم.

قدمي مع الأرز أو الخبز.

طريقة عمل الكبدة الجملي المحمرة

على خُطى أميرة شنب طريقة عمل الكبدة:

المقادير

كيلو كبدة.

أربعة ملاعق كبيرة خل.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

بهارات.

أربعة ملعقة كبيرة دقيق.

نصف رأس ثوم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة عمل الكبدة الجملي

تبلي الكبدة بالبهارات والتوابل من الثوم المفروم.

ضيفي البصل والخل والليمون.

اتركي الكبدة في التتبيلة لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

ضعيها في الدقيق والبهارات.

اقليها في زيت على النار مع الزبدة.

يمكن تقديمها مع سلطة الطحينة والبطاطس المحمرة.

قدمي الكبدة الجملي بجانب المخللات والسلطات خاصة الخضراء.

تكات لعمل الكبدة بطريقة صحيحة

لمنع التعرض لأزمات صحية، بحسب موقع «home keeping»: