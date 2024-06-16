طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل زي المحلات.. «أسهل أكلة في العيد»

تُعد الكبدة بالبصل والفلفل من الأطباق الشعبية المحبوبة في مصر والعالم العربي، إذ تتميز بنكهتها الغنية وقيمتها الغذائية العالية وسهولة تحضيرها، وتُقدم عادةً كوجبة إفطار أو عشاء، ويُمكن تناولها مع العيش البلدي أو الأرز أو السلطة الخضراء، ومع حلول عيد الأضحى المبارك يزداد البحث حول طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل زي المحلات.

طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل زي المحلات

وتوضح الشيف نجلاء الشرشابي، عبر قناة «CBC سفرة»، طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل زي المحلات من خلال تحضير المكونات الآتية:

مكونات عمل الكبدة بالبصل والفلفل

- نصف كيلو كبدة مكعبات.

- 2 بصلة مكعبات.

- ثمرة فلفل أخضر رومي.

- 3 ثمرات طماطم.

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

- نصف عصير ليمون.

- ملعقة كبيرة سمنة.

- ملح وفلفل أسود.

- خبز بلدي للتقديم.

طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل زي المحلات

- في طاسة متوسطة الحجم، شوحي البصل في السمنة على النار.

- ضيفي للبصل الملح، الفلفل الأسود.

-ضيفي للخليط السابق الكبدة، ثم عصير الليمون على الكبدة.

- يُضاف الفلفل الأخضرالرومي والطماطم.

- قلبي الخليط على النار حتى تمام النضج.

- ضيفي لها الثوم ويقلب الخليط على النار.

- تقدم الكبدة مع الخبز البلدي.

تحضير الكبدة بالبصل والفلفل على طريقة توتا مراد

وتوضح الشيف توتا مراد، طريقة أخرى لتحضير الكبدة بالبصل والفلفل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- كبدة بقري مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

- شرائح بصل مكعبات.

- شرائح فلفل ألوانز

- ثوم مفروم.

- بردقوش مطحون.

- عصير ليمون.

- سمنة.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل زي المحلات

- في وعاء عميق، اخلطى الكبدة مع جزء من عصير الليمون.

- شوحي الكبدة فى السمنة على النار، مع الحرص على خفض درجة الحرارة.

- ضيفي البردقوش للخليط السابق، ثم ضيفي البصل والفلفل الألوان.

- أضيفي الثوم للخليط السابق مع التقليب جيدًا.

- اتركي الخليط حتى تمام النضج.

- في النهاية ضيفي الملح والفلفل الأسود للكبدة، ثم زينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.