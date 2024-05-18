بمكون واحد فقط.. إليك سر خلطة الكبدة بالردة مثل المطاعم

الكبدة بالردة من الوجبات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، فالبعض يفضل شراءها جاهزة والبعض الآخر يحرص على تحضيرها في المنزل، لضمان السلامة الغذائية، ويحاولون قدر الإمكان على التغيير من طعمها لتصبح مثل المطاعم؛ ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة سر الكبدة بالردة مثل الجاهزة بإضافة مكون واحد فقط.

يمكن عمل كبدة الردة مثل المطاعم خاصة إذا كانت الكبدة مجمدة من خلال إضافة اللبن البودرة أو اللبن الحليب، حيث يجب نقعها وشطفها فيه قبل التحضير، وذلك لأن اللبن يعمل على وقف إفراز الدم بها وإخفاء زفارتها وتحسين طعمها وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة لكل كيلو من الكبدة.

يقلب اللبن على الكبدة وتنقع 5 دقائق ثم ترفع الكبدة وتشطف بماء نظيف أكثر من مرة.

تترك الكبدة لتصفى وتقطع وتطهى.

يمكن استبدال اللبن البودرة بربع كوب لبن حليب لكل كيلو كبدة.

طريقة عمل الكبدة بالردة

ملح

فلفل أسود

بيضة

بقسماط

كبدة شرائح

ردة

زيت للقلي

عيش بلدي

سلطة طحينة

بقدونس مفروم

مخلل

خلطة الكبدة

خطوات التحضير

في البداية قومي بتتبيل الكبدة بخلطة الكبدة.

يتم إضافة الفلفل الأسود والملح وعليها البيض.

نضيف البقسماط والجزء الآخر نغمسه في الردة.

نقوم بقلي الكبدة في الزيت، وتركها حتى يصبح لونها ذهبيا.

ثم نقدمها مع الطحينة والبقدونس والمخلل والعيش البلدي.

طريقة عمل الكبدة

فلفل

ملح

كزبرة

كمون

بصل

ثوم

فليفلة

ليمون حامض

زيت نباتي

كيفية التحضير

في البداية نضع الكبدة المجمدة في مصفاة.

نضيف البهارات ونقلب جيدا.

نقوم بإضافة الليمون لمدة 30 دقيقة.

نضع خليط الكبدة في وعاء على النار وتقلب حتى تنضح.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني