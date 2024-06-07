سعر كيلو اللحمة في السوق اليوم الجمعة 7-6-2024

استقرار كبير شهده سعر كيلو اللحمة الحمراء البلدي اليوم الجمعة 7-6-2024، وسجل نحو 336 جنيهًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفقا لما صرح به شعبة القصابين، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد بمنافذ الحكومة، ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 7-6-2024

«الوطن» تنشر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 7-6-2024 بحسب شعبة القصابين وهي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم الضأن تراوح ما بين 250 إلى 430 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو» من 350 إلى 410 جنيهات.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير ما بين 330 إلى 420 جنيها.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم 300 جنيه.

- لحم ضأن بعظم من 320 إلى 430 جنيها.

- أما وعن سعر اللحم المفروم البلدي فتراوح السعر ما بين 240 لـ290 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- بالنسبة لسعر اللحوم البرازيلي البقري فقد تراوح ما بين 280 إلى 320 جنيها للكيلو.

- أما وعن سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر فقد سجل 330 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 210 جنيهات.