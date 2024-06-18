«التحالف الوطني»: فعالياتنا مستمرة طوال العام وليست مرتبطة بالمواسم

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ هذا العام هو الثالث على التوالي لتفاعل التحالف مع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنّه لا يعمل بشكل موسمي فقط، لكن وفق استراتيجية تضمن الاستمرارية لأنشطته.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

وأضاف «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ جمعيات الأعضاء في التحالف الوطني وزعوا كميات ضخمة جدا من الأضاحي على مستوى الجمهورية مجانا من خلال جمعياتها ومؤسساتها المنتشرة في كل أنحاء مصر، لدعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم.

وأشار إلى أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بدأ تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال على مستوى الجمهورية، إضافة إلى توزيع الهدايا عليهم من خلال أماكن التجمعات.