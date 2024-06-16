«التحالف الوطني» يوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في عدد من المحافظات

وزّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لحوم الأضاحي على المستحقين في محافظات عديدة، إذ وزّعت أمانة التحالف الوطني في محافظة مطروح، أكثر من طن لحوم وطني مواد غذائية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار التحالف الوطني، إلى أنّه تم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهوده المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنيين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح التحالف أنّ التوزيع شمل أهالي مراكز المحافظة عن طريق طرق الأبواب والتوزيع في أماكن ثابتة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية العامة بالمحافظة.

وفي محافظة القليوبية، قامت أمانة التحالف بذبح الأضاحي في إطار التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.

وخصص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددًا من المذابح في مختلف أنحاء المحافظة، ليتم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الخيرية.

ومن جانبها انتهت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمحافظة كفر الشيخ من مرحلة التعبئة والتغليف للأضاحي، استعدادًا لتوزيعها على الأسر المستحقة في جميع أنحاء المحافظة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحرصت الجمعية على اتباع أرقى معايير الجودة في عملية ذبح وتعبئة وتغليف الأضاحي، وذلك لضمان وصولها إلى المستفيدين في أفضل حالاتها.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لروح التكافل الاجتماعي وتعزيزا لقيم العطاء والايثار التي ينبض بها المجتمع المصري خلال هذه الأيام المباركة.