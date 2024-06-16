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«التحالف الوطني» ينظم ساحات لصلاة عيد الأضحى في مختلف المحافظات

كتب:

يسرا البسيوني
04:00 م | الأحد 16 يونيو 2024
ساحات صلاة العيد

ساحات صلاة العيد

نظمت مؤسسات وأمانات التحالف الوطني ساحات لصلاة عيد الأضحى في مختلف المحافظات.

وعملت أمانة التحالف الوطني محافظة البحر الأحمر على تنظيم ساحات صلاة العيد وتوزيع شنط تحتوي على لعب للاطفال واظرف معايدات مالية، كما وزعت قطعا من الحلوة على الاطفال والمصليين. 

من جانبها قامت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني بالمشاركة في تجهيز ساحات صلاة العيد في محافظة القليوبية.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بدعم جميع الفعاليات التي تساهم في نشر البهجة والسعادة بين أبناء الوطن، ويسعى جاهدا لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

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بقلم يسرا البسيوني