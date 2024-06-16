«التحالف الوطني» يوزع الحلوى والألعاب على الأطفال في عدد من المحافظات

وزّع التحالف الوطني الهدايا على الأطفال والأسر خلال صلاة عيد الأضحى بمختلف المحافظات، إذ وزعت أمانة التحالف بكفر الشيخ الحلوى والألعاب على المصلين والأطفال عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، في إطار حرص التحالف على نشر البهجة والسعادة في مختلف المناسبات.

وحرصت الأمانة على التواجد في مختلف مساجد المحافظة، مشاركة أبناء كفر الشيخ فرحتهم بالعيد، ونشر الروح الإيجابية والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي محافظة المنيا، شاركت أمانة التحالف الأطفال فرحة عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع الألعاب والحلوى في ساحات الصلاة عقب أداء صلاة العيد، بالإضافة إلى التواجد في الميادين العامة بالمحافظة لاستكمال عملية توزيع الهدايا على المارة من أبناء المحافظة، ومشاركتهم فرحتهم وإدخال السعادة على قلوبهم.

واحتفلت أمانة محافظة شمال سيناء للتحالف الوطني، بعيد الأضحى المبارك، بتنظيم فعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا وحلوى على المصلين والأطفال في الساحة الشعبية بالعريش، بحضور جمع غفير من المواطنين، وتضمنت الفعاليات ألعابًا ترفيهية للأطفال، وعروضًا فنية، وتوزيع الهدايا والحلوى على المشاركين.

وفي محافظة الفيوم، زار أعضاء التحالف الوطني عقب صلاة العيد الأطفال الأيتام في دار عائشة حسانين، لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى بتوزيع الحلوى والهدايا والعيديات عليهم وتنظيم أنشطة ترفيهية لهم، فضلًا عن تسليم دار الأيتام لحوم الأضحية ابتهاجا بالعيد.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم، مشيدين بالدور الذي تقوم به مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني لإسعادهم في مختلف المناسبات على مدار العام.

بدورها وزّعت أمانة الإسماعيلية الحلوى على المصلين بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، بينما قامت أمانة محافظة الغربية بتوزيع 20 ألف علبه حلوى على الأطفال والمصلين في عدة مراكز لإدخال البهجة والسرور على المواطنين في عيد الأضحى المبارك.

ونظمت أمانة التحالف الوطني في محافظة البحر الأحمر، ساحات صلاة العيد ووزعت الشنط التي تحتوي على لعب للأطفال وأظرف معايدات مالية، كما وزّعت قطعا من الحلوة على الأطفال والمصلين، وفي القليوبية وزع التحالف الحلوى والهدايا على الأطفال بشبرا الخيمة.

وحرصت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على مشاركة أهالي محافظة البحيرة فرحة عيد الاضحي المبارك، ونشر البهجة والسعادة بين الأطفال، وذلك من خلال فعاليات متنوعة أقيمت في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بتوزيع الهدايا على الأطفال، شملت البالونات والشوكولاتة وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال ضخم للبالونات فوق المسجد، حيث تم إطلاق البالونات الملونة في الهواء، ما أضفى أجواءً من البهجة والفرحة على المكان.

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهوده لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإدخال السعادة على قلوبهم في مختلف المناسبات، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، واستمرار المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات.