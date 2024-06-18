مطار هندي يتلقى رسالة مزيفة بوجود قنبلة على متن طائرة

أعلنت الشرطة الهندية اليوم، تلقي مطار أنديرا غاندي الدولي في العاصمة نيودلهي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنبلة على متن طائرة.

التحقيق في الواقعة

ونقلت قناة «إنديا تي في» الهندية عن الشرطة قولها: «تبين عدم صحة التهديد عقب إجراء تفتيش شامل للطائرة، حيث لم يتم العثور على أي شيء مريب».

ويأتي التهديد عقب نحو أسبوعين من تلقي طائرة تابعة لشرطة طيران كندا متجهة إلى مدينة تورونتو رسالة تهديد مماثلة، والتي تبين فيما بعد عدم صحتها.