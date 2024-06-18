«المهايأة».. كيف تتحول شقة الميراث إلى ملكية خاصة دون قسمة؟

هل ورثت شقة مع أشقائك أو أفراد عائلتك، وتقيم فيها دون قسمة رسمية؟ هل تسعى لامتلاكها بشكل قانوني دون الحاجة إلى إجراءات تقسيم معقدة؟ الحل يوضحه المحامي عمرو حجازي في السطور المقبلة.

ما هي المهايأة؟

المهايأة، بحسب المحامي عمرو حجازي، هي اتفاق بين الشركاء في عقار مشترك، كالميراث، على أن ينتفع كل منهم بجزء من هذا العقار طبقًا لحصته في الميراث.

كيف يتملك الوارث العقار؟

يوضح المحامي أنّ الوارث يمكنه تحويل شقة الميراث التي يقيم فيها إلى ملكية خاصة باسمه، حتى لو لم تكن هناك قسمة رسمية، وذلك بشروط محددة وفقاً للمادة 846 من القانون المدني:

- الانتفاع والسكن: يجب أن يكون الوارث قد سكن في الشقة وانتفع بها لمدة لا تقل عن 15 عامًا.

- عدم وجود اتفاق مكتوب: لا يشترط وجود عقد مكتوب بين الورثة لتثبيت المهايأة.

- تحويل المهايأة إلى قسمة نهائية: بعد مرور 15 عامًا على الانتفاع والسكن، تنقلب المهايأة إلى قسمة نهائية.