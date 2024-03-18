سيدة تسأل عن حكم ميراث المال الحرام.. وعلي جمعة: الورث يجعله حلالا

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول شخص جمع مالا من الحرام، فهل يصبح الميراث مال حرام؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «الميراث يطهر المال، مفيش حاجة اسمها مال حرام في الميراث».

وتابع: «بمجرد أن توفي صاحب المال وانتقل لآخرين، يتطهر المال من الحرام».

ويعرض برنامج نور الدين على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.