إقبال غير مسبوق على مصيف بلطيم بكفر الشيخ لقضاء إجازة عيد الأضحى

يتوافد الآلاف من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ؛ والتي تُعد أبرز شواطئ الدلتا وأجملها، ولا سيما أنّ المدينة تتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتسافر إليها الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، كما أنّ مياهها صافية ويشعر المصطافون فيها بالأمن والأمان.

إقبال غير مسبوق للمصطافين لقضاء إجازة عيد الأضحى

ومدينة مصيف بلطيم تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كيلومترًا، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بعمق 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط مما يكسبها صفتها الأساسية كمصيف علاجي لارتفاع نسبة اليود بهوائها الجوي على مستوى مصر، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة، إذ تُعرف المدينة بأنّها مصيف العائلات؛ خاصةً بعد التطوير الهائل الذي شهدته شواطئ المصيف البلغ عددها ستة شواطئ، وتظل الرمال الصافية والنظيفة تملأ شواطئ مصيف بلطيم وسط جمال الطبيعة الخلابة.

والعديد من العائلات يفضلون شواطئ مدينة مصيف بلطيم للتصييف،فمدينة مصيف بلطيم لها سحر خاص، لطيبعتها التي امتزج فيها التاريخ بالحاضر، وطبيعة الجلوس مع أسرهم وسط جو عائلي آمن، بالإضافة إلى الإقبال الكبير خلال ساعات الليل على الكورنيش لحرص المصطافين على السهرات حتى الصباح، والتقاط الصور التذكارية.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن استعداد مدينة مصيف بلطيم لاستقبال المصطافين خاصةً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لزيادة إقبال المصطافين من المحافظات الأخرى لارتفاع درجة الحرارة ولقضاء إجازة عيد الأضحى على شواطئ المدينة، لما تتمتع به من رمال نظيفة ومياه صافية، وخدمات متكاملة.

تعيين قوات أمن على امتداد الكورنيش والشواطئ

وأكّد المحافظ أنّه تمّ تعيين قوات من الشرطة على امتداد الكورنيش والشواطئ لمراقبتها تجاه أي مضايقات للمصطافين قد تحدث، بالإضافة إلى توفير فرق إنقاذ مدربة موزعة على الشواطئ طوال فترة الصيف.