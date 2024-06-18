شمس دافئة وبحر هادئ.. 70% نسبة الإقبال على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام العيد

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنَّه مع الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا ملحوظا، إذ تخطت نسب الإشغال 70% في القطاع الشرقي.

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية اليوم، فإن درجة الحرارة بلغت 31 وهو ما يعني تحسن نسبي عن الأيام الماضية بالإضافة إلى أن حالة البحر من هادئة إلى متوسطة في القطاع الشرقي.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا

تلك الحالة تسببت في رفع الرايات الخضراء والصفراء على القطاع الشرقي، بينما شهد القطاع الغربي ارتفاع للأمواج لذا تمّ رفع الراية الحمراء.

وطالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الزائرين باتباع تعليمات فرق الإنقاذ حرصًا على سلامتهم، موضحة أن مفتشي الإدارة متواجدين بكل الشواطئ للمتابعة والمرور لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الانضباط وذلك لقضاء يوم سعيد على شواطئ الإسكندرية استكمالًا للأيام السابقة.

حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلى أنَّ الحقوق والواجبات تمثلت في:

- الإكرامية ممنوعة ولو فرض عليك العامل إكرامية تواصل معهم لأخذ حقك.

- ليس من حق العامل وضع شمسية أمامك.

- الحفاظ على نظافة الشواطئ.

- ممنوع الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا علي الآداب العامة للطريق.

- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.