كتلة الحوار تطالب بتعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر

أشادت كتلة الحوار في اليوم العالمي للبيئة، بجهود مصر علي مدار السنوات الماضية في مجال مكافحة تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات واستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ وصدور استراتيجية المناخ، مؤكدة أنّ الجهود لا تزال غير كافية خاصة مع التغيرات المناخية المستمرة ومن هذا المنطلق تطالب كتلة الحوار الحكومة بضرورة سرعة اصدار استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات والمضي قدما نحو الهيدروجين الأخضر وتعزيز فرص الاستثمار وبناء شراكات جديدة وفاعلة.

كتلة الحوار

وأكدت كتلة الحوار، أنّ هناك تهديداتٍ تواجه النظم البيئية تهديدات في جميع أنحاء العالم، بدايةً من الغابات والأراضي الجافة إلى الأراضي الزراعية والبحيرات، وتصل تلك المساحات الطبيعية والتي تعتمد عليها وجود البشرية مرحلة الانهيار.

اليوم العالمي للبيئة

وتتساءل كتلة الحوار عن مصير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وجدوى المبادرات التي أطلقتها وزارة البيئة خلال السنوات الماضية، مطالبة بضرورة اطلاع القوى السياسية والأحزاب بجهود وإنجازات وزارة البيئة في تلك المبادراتووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى 40% من أراضي الكوكب متدهورة، ما يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكان العالم.

وتابعت بأنّ معدل مدة الجفاف زاد بنسبة 29% منذ عام 2000، ودون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد تؤثر حالات الجفاف على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050، ويعد استعادة الأراضي ركيزة أساسية لعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية «2021 - 2030»، وهو نداء عالمي لحماية وإحياء النظم البيئية في جميع أنحاء العالم، وهو أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويركز اليوم العالمي للبيئة 2024 على استعادة الأراضي، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».