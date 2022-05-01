سكينة فؤاد بعد مشاركتها في الحلقة 30 من الاختيار 3: «رفضت أخونة الدولة»

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، التي ظهرت في الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3، للإدلاء بشهادتها عن الفترة الصعبة التي عاشتها مصر خلال حكم الإخوان، إنها تقدمت باستقالتها من منصبها كمستشار لشئون المرأة للرئيس المعزول محمد مرسي، اعتراضا على العديد من الممارسات الخاطئة للإخوان، التي كانت تدفع البلاد نحو حرب أهلية.

وأضافت سكينة فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإخوان كانوا يسعون للتمكين من خلال «أخونة الدولة»، بهدف السيطرة على كل شيء وإقصاء الجميع، مؤكدة أن كل الوعود التي أعلن عنها مرسي لم ينفذها، وشددت على أن ثورة 30 يونيو، كانت ضرورة لإنهاء حكم مستبد وبائس، ولا يعرف إلا الإقصاء والعنف.

ضيوف الحلقة 30 من الاختيار 3

ظهر في الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3 كل من:

- هشام زعزوع وزير السياحة في حكومة هشام قنديل.

- الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

- المهندس جلال مُرة النائب الأول لرئيس حزب النور.

- الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة في 2012.

- المفكر سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي في 2012.

- النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب.

- النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وأحد مؤسسي حركة «تمرد» في 2013.

- الكاتب الصحفي عصام زكريا أحد شهود العيان لحظة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

- المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الأسبق.

- أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل.

الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3

شهدت الحلقة الـ30 من مسلسل الاختيار 3، اليوم، شهادات وثائقية وتسجيلات صوتية تعرض للمرة الأولى، والحلقة من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج شريف سعيد، ورؤية وسيناريو أحمد الدريني.

وضم فريق عمل الحلقة الأخير من الاختيار 3 كل من: إعداد إمام أحمد، وأرشيف أيمن عثمان، وباحث حمدين حجاج، والمنتج الفني أحمد صفوت، ومخرج منفذ محمود توفيق، ولاين بروديوسر كمال المنشاوي، ومدير تصوير بيشوي عاطف، ومونتاج بيشوي ميشيل وأحمد البرلسي، وإنتاج محمد علي، ومدير إدارة الإنتاج بوحدة الأفلام الوثائقية أحمد صالح.