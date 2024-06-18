3 لاعبين في الزمالك مهددين بالإيقاف قبل مباراة الأهلي.. «حل وحيد متاح»

لايزال صدى أزمة مباراة الزمالك والمصري، في إطار الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز، لم ينته بعد، إذ شهدت جدلا تحكيميا واسعا، أعقبه بيان رسمي من مسئولي القلعة البيضاء يهاجم طاقك تحكيم المباراة التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين لهدف.

المباراة شهدت اعتراضات من قِبل عدد من لاعبي الزمالك، بشأن عدم احتساب ركلة جزاء تصدى لها النجم أحمد سيد زيزو في الدقيقة 72، لكنها ارتطمت بالعارضة، واتفق حكم اللقاء أحمد الغندور مع فريق «الفار» على عدم احتسابها كونها لم تتخط خط المرمى.

اعتراضات اللاعبين وصلت مواقع الاجتماعي، ونشر بعضهم «تعليقات» تهاجم قرار الحكم بعدم احتساب الكرة هدفًا.

ومن ثمّ بات الثلاثي أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي ونبيل دونجا، مهددين بعقوبة الإيقاف والغرامة، عقب خروجهم بعد المباراة بتعليقات هجومية عبر حساباتهم الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، ضد التحكيم.

عقوبات تنتظر ثلاثي الزمالك بعد مباراة المصري.. حل وحيد للخروج من الأزمة

بند في لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، يكشف العقوبات المنتظرة للثلاثي، إلا أنه يوضح أيضا أن هناك حلا وحيدا لخروج الثلاثي من الأزمة التي تنتظرهم، وتحديدا قبل المواجهة الهامة أمام الأهلي المقرر لها 25 من الشهر الجاري، وهو ما يستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

وينص البند 24 من اللائحة على أن من يرتكب مخالفة الإساءة باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، أو الصحف الإلكترونية أو وسائل الإعلام أو الموقع الرسمي سواء لاعب أو نادٍ أو أي عنصر من عناصر اللعبة يكون معرضا للعقوبة بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

(1) التوبيخ

(2) الإيقاف بالمدة التي تحددها اللجنة

(3) غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه

كيف يخرج ثلاثي الزمالك من أزمة الهجوم على حكم المباراة عبر السوشيال ميديا؟

وهناك حل وحيد لخروج الثلاثي من الأزمة وفقا للائحة، في حال قبول الاتحاد لاعتذار النادي أو الشخص الذي ارتكب المخالفة إذا كانت بذات الوسيلة التي ارتكب بها المخالفة أو في أي صورة أخرى يقبلها الاتحاد.

وأثارت قرارات طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري بقيادة أحمد الغندور، جدلا واسعا، وتحديدا الخاصة بركلة جزاء أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، والتي طالب لاعبو الفارس الأبيض باحتسابها هدفا، إلا أن حكم المباراة رأى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها.