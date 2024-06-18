قرار مفاجئ لمجلس الزمالك تجاه اللاعبين بعد الخسارة من المصري

منع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الحالية وخاصة بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف.

ويذكر أن أكثر من لاعب فى الفريق أبرزهم أحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي قد شنوا هجوما حادا على صفحاتهم الشخصية، في إشارة منهم عن عدم رضاهم من نتيجة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى، وهو الأمر الذى أغضب مجلس الإدارة.

وكشف مصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، عن أن الإدارة طالبت عبد الواحد السيد مدير الكرة بمنع اللاعبين نهائيا من استخدام وسائل التواتصل الاجتماعي في التعبير عن غضبهم من نتيجة المباراة، خشية أن يتعرضوا لعقوبات، خصوصًا أن المباراتين المقبلتين بالدوري في غاية الأهمية، الأولى أمام فاركو الجمعة المقبل، ثم مواجهة الأهلي الثلاثاء 25 يونيو الجاري.

تهديد اللاعبين بعقوبات بسبب السوشيال ميديا

وطالبت إدارة الزمالك عبد الواحد السيد بضرورة إبلاغ اللاعبين بأن المجلس لن يقف صامتا أمام حقوق النادي، وهذا دوره، بينما عليهم التركيز في التدريبات وعدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تبعدهم عن تركيزهم قبل المباريات المهمة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن عبد الواحد السيد، مدير الكرة تواصل مع اللاعبين عبر الجروب الخاص بهم وهددهم بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على أي لاعب سيخالف التعليمات.

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