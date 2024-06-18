رد فعل مفاجئ من زوجة زيزو ضد حكم مباراة الزمالك والمصري

خرجت هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن صمتها، لأول مرة، بعد القرار التحكيمي المثير للجدل في مباراة الفريق الأبيض أمام المصري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباراة الزمالك والمصري حالات تحكيمية جدلية، أبرزها مطالبة لاعبي الزمالك باحتساب هدف صحيح للفريق، بعد أن تخطت الكرة خط المرمى بكامل حوزتها.

زوجة زيزو تهاجم حكم مباراة الزمالك والمصري

وكتبت هدى بهاء، زوجة زيزو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «برافو نزاهة الكرة المصرية والحكام هايل بجد».

وتعد زوجة زيزو، واحدة من أشهر زوجات اللاعبين المصريين، وتظهر معه في العديد من المناسبات داخل المستطيل الأخضر وخارجه، منذ زوجهما عام 2019، والذي احتفل به اللاعب بعد 7 أشهر فقط من انتقاله إلى القلعة البيضاء حينها.

كما تحرص هدى بهاء على وضع صورها رفقة زيزو ونجلتهما آيلا، عبر حسابها على «إنستجرام» بشكل مستمر، إلا أنها تعد المرة الأولى التي تشارك رأيها رياضيا.

بيان الزمالك ضد الأخطاء التحكيمية في مباراة المصري

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، عقب دقائق من إطلاق حكم المباراة أحمد الغندور صافرة النهاية، معلنا فوز الفريق البورسعيدي بهدفين لهدف، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وأكد الزمالك في بيانه استياء مجلس الإدارة من التجاوزات التحكيمية الصارخة التي شهدتها مباراة الزمالك و المصري وغيرها من تجاوزات سابقة جعلت من وجود تقنية الـ«var» تكلفة لا طائل منها في ظل تدهور مستوى التحكيم بصفة عامة سواء داخل الملعب أو خارجه، بحسب البيان.

ووجه الزمالك في بيانه عدة مطالبات هي:

أولاً: نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يجري إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيا: أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثا: انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و رابطة الأندية لإعادة تنظيم و ترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعا: أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.