جهاد جريشة: قرار الحكم صحيح بعدم احتساب هدف للزمالك لصالح زيزو

حسم جهاد جريشة، الجدل حول ضربة جزاء المهدرة التي تحصل عليها الزمالك أمام المصري البورسعيدي، في المباراة المقامة في الجولة 26 من عمر دوري Nile، والتي أقيمت على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.

وأكد «جريشة» في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن قرار أحمد الغندور سليم بعدم احتساب هدف للزمالك لصالح زيزو الكرة لم تتخطي خط المرمى

زيزو يهدر ضرية جزاء وتكفل زيزو بتسديد ركلة الجزاء والتي اصطدمت بالعارضة قبل أن تنزل على خط الرمى ولم تتخطاه بكامل استدارتها في لقطة مثيرة للجدل.

ويتقدم المصري على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي تجمعهما بالجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.