«التموين»: لم نتلق شكاوى بشأن نقص السلع في الأسواق

كشفت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام مديري المديريات في المحافظات بتسيير حملات يومية على الأسواق، وكافة الأنشطة التجارية والتموينية ومستودعات البوتاجاز والدقيق ومحطات الوقود، إلى جانب متابعة عمل المخابز يوميًا للتأكد من جودة الإنتاج، وعملها بشكل منتظم لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، والكشف عن توافر حصص من الدقيق بكل مخبز لإنتاج الخبز للمواطنين.

إنشاء غرفة عمليات مركزية

وأوضحت الإدارة المركزية، أن عددا من مديري المديريات دشنوا غرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة تموينية لمتابعة توافر السلع، وكافة الأنشطة التجارية والتموينية واسطوانات الغاز، وعمل محطات الوقود، مع التأكيد على رفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع، وكشف التقرير عن انتظام سير العمل كذلك في منافذ الصرف وعمل اثنين من مخازن الجملة لتوفير السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع الغذائية على منظومة الدعم.

متابعة لمديري مديريات التموين

ومن جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إن وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا مع مديري المديريات الحالة التموينية، وتوافر الخبز والسلع، وتسيير الحملات يوميًا لضبط الأسواق، والتأكد من عمل المخابز وإنتاجها خبزًا مطابقًا للمواصفات.

عدم رصد أي شكاوى

وأكد المتحدث الرسمي، أنه لم تصل أي شكاوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.