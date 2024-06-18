ضبط 30 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 30 ألفا و242 مخالفة مرورية متنوعة، بينها «1261 مخالفة السير دون تراخيص، و21 دراجة نارية مخالفة، و14 ألفا و271 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 18 مخالفة موقف عشوائي، و1626 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص».

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.