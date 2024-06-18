«التحالف الوطني»: نستهدف توزيع 35 طن لحوم و10 آلاف كرتونة غذائية ضمن «صك الأضحية»

تنفذ مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودا مكثفة لإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر خلال أيام عيد الأضحى، تتمثل في تنظيم حملات توزيع اللحوم والوجبات المطهية بناءً على بيانات دقيقة، مؤكدة أهمية التكافل الاجتماعي ودور المبادرات الخيرية في تحقيق تنمية مستدامة.

مبادرة صك الأضحية

وتهدف مبادرة صك الأضحية التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية، إلى توزيع 35 طنا من اللحوم المجزأة للأبقار والجاموس والأغنام، و10 آلاف كرتونة من المواد الغذائية، يستفيد منها الأسر المحتاجة في عدد من المحافظات مثل «الأقصر، قنا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القاهرة، الغربية، البحيرة، الدقهلية، والشرقية».

جهود التحالف الوطني

تأتي المبادرة استمرارا للجهود التي بذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي في تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجهها تلك الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما تسعى المبادرة إلى تلبية احتياجات الأسر من اللحوم والمواد الغذائية، وتعزيز روح المحبة والتكافل في هذه الفترة الخاصة من العام.