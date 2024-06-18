شعبة الذهب تكشف أسباب تراجع الأسعار اليوم.. تأثير عالمي ومحلي

قال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العاملة للذهب والمشغولات الذهبية السابق، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، وأن التراجع العالمي في أسعار الذهب هو السبب الرئيسي وراء انخفاضها محليا.

أسباب تراجع الذهب

وأضاف سكرتير الشعبة أن العرض والطلب يؤثر على أسعار الذهب، خاصة وأن الطلب في الوقت الحالي منخفض نتيجة اتجاه المواطنين لشراء الأضاحي خلال الفترة الحالية، لذلك ينخفض الطلب ويزداد المعروض منه.

وأوضح أن أغلب تجار الذهب الجملة في الصاغة يستغلون إجازة عيد الأضحى، ولكن تجار التجزئة لا يرتبطون بمواسم معينة أو إجازات.